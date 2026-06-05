Il Besanino si ferma per un mese | che cosa cambia e la rivoluzione dal 7 settembre

Notizia in breve

Il servizio del Besanino sarà sospeso per un mese e poi fermo per un anno a partire dal 7 settembre, a causa dei lavori di Pedemontana. Durante questo periodo, la circolazione tra le stazioni di Triuggio e Villasanta sarà sospesa e sostituita con bus navetta. La sospensione interessa i pendolari che usano questa linea, che dovranno trovare alternative di trasporto per circa un anno. La ripresa del servizio è prevista dopo i lavori di manutenzione e miglioramento della linea.