Il Besanino si ferma per un mese | che cosa cambia e la rivoluzione dal 7 settembre
Il servizio del Besanino sarà sospeso per un mese e poi fermo per un anno a partire dal 7 settembre, a causa dei lavori di Pedemontana. Durante questo periodo, la circolazione tra le stazioni di Triuggio e Villasanta sarà sospesa e sostituita con bus navetta. La sospensione interessa i pendolari che usano questa linea, che dovranno trovare alternative di trasporto per circa un anno. La ripresa del servizio è prevista dopo i lavori di manutenzione e miglioramento della linea.
Inizia il calvario per i pendolari che utilizzano il Besanino. Poi, dal 7 settembre, il fermo per un anno per i lavori di Pedemontana con la circolazione sospesa (e sostituita da bus navetta) tra le stazioni di Triuggio e di Villasanta.Dal 7 giugno Besanino fermo per un mese Intanto da domenica 7. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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