Un nuovo scontro si apre tra l’efficienza delle tecnologie di intelligenza artificiale e i rischi legati alla sicurezza informatica. Le soluzioni automatizzate non si limitano più a svolgere compiti di supporto, ma interpretano dati e scenari complessi. Questa evoluzione aumenta la vulnerabilità ai cyber attacchi e richiede nuove strategie di protezione. Le aziende e le istituzioni si trovano a dover gestire le sfide di un’automazione sempre più avanzata, che supera i semplici processi esecutivi.

L’era dell’autonomia digitale ha infranto i confini della semplice assistenza tecnica, inaugurando un capitolo in cui il codice non si limita più a eseguire ordini, ma inizia a interpretare la realtà. Siamo di fronte a una metamorfosi strutturale che ridefinisce il concetto stesso di operatività, spostando il baricentro del potere computazionale verso entità capaci di agire con una crescente indipendenza decisionale. Questa transizione non rappresenta soltanto un salto tecnologico, ma una tensione irrisolta tra l’efficienza senza precedenti e la perdita di controllo diretto sull’architettura digitale che sostiene la nostra società. Il confine tra l’automazione assistita e l’autonomia decisionale si sta assottigliando, costringendoci a riconsiderare il ruolo dell’uomo all’interno di sistemi sempre più complessi e stratificati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e automazione: la nuova sfida tra efficienza e rischi cyber

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Attacchi DDoS: Botnet e AI Sfidano la Resilienza delle Infrastrutture Critiche

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