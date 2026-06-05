I gossip hot della settimana | dal bacio tra Hunziker e Berruti al threesome tra Richy Martín il modello Poyato e il suo fidanzato - RUMORS

Due donne sono state viste ballare mentre un cantante interpretava un brano con testi espliciti. La scena si è svolta durante un evento pubblico, con le due donne che si sono lasciate andare al ritmo della musica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali commenti o reazioni. La presenza di queste figure ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni, ma non ci sono ulteriori informazioni sui contesti o sulle conseguenze di quanto accaduto.

Ben venga l'estate bollente: salteresti anche tu in braccio a qualcuno se quel qualcuno fosse gnocco come Giulio Berruti. Anche questa settimana Michelle Hunziker e Berruti conquistano la cover di Diva e Donna con i loro baci travolgenti al mare in Liguria: come due adolescenti in fregola. Intervistata dal Corriere della Sera, Michelle ha ammesso di attraversare un periodo particolarmente fortunato: “Ho imparato che quando sei molto felice c'è sempre chi mette becco. Perciò i dettagli li tengo per me. Dico solo: sono molto felice”. “È stata la storia più bella della mia vita, per lei ci sono e ci sarò sempre“, così Stefano De Martino disse anni orsono di Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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GOSSIP ESPLOSIVO TRA BACI, LITIGI E RIVELAZIONI SHOCK

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