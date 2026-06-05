I giovani di Azione | Felici dell' apertura al nucleare vogliamo un' Italia energicamente indipendente

Il dibattito sull’energia nucleare torna al centro del confronto pubblico italiano, con i giovani di un partito che esprimono entusiasmo per l’apertura a questa fonte. La posizione del movimento è sempre stata favorevole al nucleare, anche in periodi di scarso interesse sulla questione. Gli esponenti sottolineano la volontà di rendere l’Italia energeticamente indipendente, evidenziando il loro impegno in questa direzione.

Nelle ultime ore, il dibattito pubblico italiano è ritornato a concentrarsi sull'energia nucleare. Azione ha sempre perorato una fervente posizione pro-nucleare anche in tempi non sospetti e di disinteresse rispetto al tema, dimostrando grande attaccamento alla questione dirimente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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