I giovani di Azione | Felici dell' apertura al nucleare vogliamo un' Italia energicamente indipendente

Da triesteprima.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il dibattito sull’energia nucleare torna al centro del confronto pubblico italiano, con i giovani di un partito che esprimono entusiasmo per l’apertura a questa fonte. La posizione del movimento è sempre stata favorevole al nucleare, anche in periodi di scarso interesse sulla questione. Gli esponenti sottolineano la volontà di rendere l’Italia energeticamente indipendente, evidenziando il loro impegno in questa direzione.

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Nelle ultime ore, il dibattito pubblico italiano è ritornato a concentrarsi sull'energia nucleare. Azione ha sempre perorato una fervente posizione pro-nucleare anche in tempi non sospetti e di disinteresse rispetto al tema, dimostrando grande attaccamento alla questione dirimente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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