I concerti più attesi a giugno 2026 | Tiziano Ferro Geolier Noemi Brancale Tony Pitony Ramazzotti Ligabue e tutti gli altri
A giugno 2026 sono previsti numerosi concerti di artisti italiani e internazionali. Tra le date confermate ci sono esibizioni di Tiziano Ferro, Geolier, Noemi, Brancale, Tony Pitony, Ramazzotti e Ligabue. Le piazze e gli stadi di diverse città si preparano ad accogliere migliaia di spettatori, pronti a vivere le serate di musica dal vivo. I biglietti sono già in vendita e si attendono grandi affluenze.
L'estate è praticamente iniziata e, per gli amanti della musica, ciò vuol dire solo una cosa: iniziano i tour estivi dei cantanti. Di seguito la consueta guida di Today.it per scoprire quando e dove si terranno i live degli artisti più amati dell'attuale panorama musicale italiano di genere pop. 🔗 Leggi su Today.it
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Concerto Tiziano ferro sono in branato
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