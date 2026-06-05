I concerti più attesi a giugno 2026 | Tiziano Ferro Geolier Noemi Brancale Tony Pitony Ramazzotti Ligabue e tutti gli altri

Notizia in breve

A giugno 2026 sono previsti numerosi concerti di artisti italiani e internazionali. Tra le date confermate ci sono esibizioni di Tiziano Ferro, Geolier, Noemi, Brancale, Tony Pitony, Ramazzotti e Ligabue. Le piazze e gli stadi di diverse città si preparano ad accogliere migliaia di spettatori, pronti a vivere le serate di musica dal vivo. I biglietti sono già in vendita e si attendono grandi affluenze.