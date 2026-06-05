I carabinieri celebrano il 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma con l' uniforme storica

Notizia in breve

I Carabinieri hanno festeggiato il 212esimo anniversario della fondazione con una cerimonia in piazza Guido da Montefeltro. Durante l’evento, sono stati indossati i uniformi storiche e sono state svolte le tradizionali celebrazioni pubbliche. La celebrazione ha coinvolto le forze dell’ordine presenti e si è svolta nel rispetto delle consuete modalità. Nessun dettaglio su eventuali interventi o partecipanti specifici è stato comunicato.