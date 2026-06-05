I carabinieri celebrano il 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma con l' uniforme storica
I Carabinieri hanno festeggiato il 212esimo anniversario della fondazione con una cerimonia in piazza Guido da Montefeltro. Durante l’evento, sono stati indossati i uniformi storiche e sono state svolte le tradizionali celebrazioni pubbliche. La celebrazione ha coinvolto le forze dell’ordine presenti e si è svolta nel rispetto delle consuete modalità. Nessun dettaglio su eventuali interventi o partecipanti specifici è stato comunicato.
I Carabinieri hanno celebrato il 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma nella cornice di piazza Guido da Montefeltro. La cerimonia ha visto uno schieramento composto da militari in servizio in Grande Uniforme Storica nonché dalla rappresentanza dei comandanti di Stazione dell’intera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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