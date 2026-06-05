I carabinieri celebrano il 212° anniversario a Caserta | Terra difficile ma straordinaria | FOTO E VIDEO
I carabinieri hanno festeggiato il 212° anniversario della fondazione a Caserta con una cerimonia presso la caserma di via Laviano. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni militari e ha coinvolto le forze dell’ordine locali. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, con foto e video dell’evento disponibili. La ricorrenza segna un traguardo importante per l’Arma, che opera in una zona definita “difficile ma straordinaria”.
L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° anniversario dalla Fondazione a Caserta. Le celebrazioni alla caserma di via Laviano. Una scelta che sembra in controtendenza dopo le cerimonie al Belvedere di San Leucio, alla Reggia di Caserta e all’Anfiteatro Campano ma che rappresenta “un presidio morale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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