I carabinieri celebrano il 212° anniversario a Caserta | Terra difficile ma straordinaria | FOTO E VIDEO

Notizia in breve

I carabinieri hanno festeggiato il 212° anniversario della fondazione a Caserta con una cerimonia presso la caserma di via Laviano. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni militari e ha coinvolto le forze dell’ordine locali. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, con foto e video dell’evento disponibili. La ricorrenza segna un traguardo importante per l’Arma, che opera in una zona definita “difficile ma straordinaria”.