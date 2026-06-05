i 5 anni di lilibet mountbatten windsor che presto potrebbe volare a londra

Il 4 giugno la piccola Lilibet Mountbatten-Windsor ha compiuto cinque anni. Meghan Markle ha condiviso due foto per festeggiare il compleanno, ma in entrambe il volto della bambina non si vede. Le immagini mostrano dettagli delle mani e delle braccia, con un sottofondo di natura e giochi. La famiglia si prepara a un possibile viaggio a Londra, senza conferme ufficiali sui piani.

La piccola Lilibet Mountbatten-Windsor ha compiuto 5 anni il 4 giugno, e la mamma, Meghan Markle, l’ha celebrata con due splendide immagini, nelle quali, come sempre, il volto della bambina non è visibile. Si possono tuttavia intravedere alcuni dettagli, come il colore dei capelli, che sembra essere ereditato dal papà Harry. La bambina conosce ancora molto poco della famiglia reale britannica. A parte una breve visita a Londra nel 2022, durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta — occasione che coincise anche con il suo primo compleanno — e qualche videochiamata nei periodi di festa, la secondogenita di Harry e Meghan ha avuto contatti limitati con il ramo inglese della famiglia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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