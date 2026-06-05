Helena Prestes insieme alla fidanzata di Elodie ma c’è un mistero

Helena Prestes è stata vista insieme alla fidanzata di Elodie, suscitando curiosità. La modella brasiliana ha recentemente terminato la partecipazione a The 50 Italia, reality di Amazon Prime Video. La presenza pubblica con la partner di una cantante italiana ha attirato l’attenzione dei media italiani. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa uscita o sulla natura del rapporto tra le due persone. La vicenda rimane al centro dell’attenzione senza ulteriori sviluppi noti.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha appena concluso con successo la sua partecipazione a The 50 Italia, il reality show di Amazon Prime Video. La donna è arrivata in finale, non riuscendo però ad ottenere la vittoria andata a Matteo Diamante. Nel frattempo, la compagna di Javier Martinez ha preso parte ad un evento mondano a Milano. La donna infatti ha partecipato ad una serata insieme ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano per la presentazione di un noto profumo. Per l'occasione, Helena Prestes ha optato per un lungo abito nero che ha messo in evidenza la sua altezza e la sua esile figura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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