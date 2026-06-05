Uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler ha confermato che il virus Andes, responsabile dell'epidemia su una nave da crociera, ha una capacità epidemica bassa. Secondo l'indagine, il virus ha poche probabilità di generare grandi focolai epidemici anche in popolazioni suscettibili. La ricerca si concentra sulla limitata diffusione del ceppo di Hantavirus, evidenziando come la sua capacità di trasmissione sia contenuta.

AGI - Il virus Andes, il ceppo di Hantavirus responsabile dell'epidemia registrata nelle scorse settimane a bordo di una nave da crociera, difficilmente è in grado di provocare grandi focolai epidemici anche in popolazioni completamente suscettibili. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Eurosurveillance da ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità e della Fondazione Bruno Kessler, basato su simulazioni matematiche della diffusione del virus. Gli autori hanno modellizzato diversi scenari epidemiologici partendo dall'introduzione di un singolo caso indice all'interno di una popolazione generica, valutando l'effetto di differenti livelli di isolamento dei casi positivi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Hantavirus: lo studio ISS?FBK conferma la bassa capacità epidemica

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