Hamilton si prende il venerdì di Monaco Antonelli quinto | Venerdì non lineare Ferrari favorita

Nel Gran Premio di Monaco, Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nel venerdì di prove libere, mentre Antonelli si è classificato quinto. Le sessioni sono state caratterizzate da un andamento non lineare, con molti piloti vicini tra loro e sfiorando le barriere. La Ferrari si presenta come favorita sulla base dei tempi e delle sensazioni raccolte. Il weekend si sviluppa tra continui tentativi di miglioramento e attenzione ai dettagli, in un circuito noto per la sua difficoltà e per le sfide tecniche.

Il fine settimana più glamour e spietato del calendario iridato si apre nel segno della stabilità dinamica e dei millesimi di secondo cercati sfiorando le barriere. Sullo storico tracciato cittadino del Principato di Monaco, la prima giornata di prove libere ha delineato valori in pista. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Monaco, si scatena la Ferrari! Leclerc e Hamilton in testa nelle libere 1. Antonelli è 4°Nella prima sessione di prove libere a Montecarlo, le vetture più veloci sono state quelle di Leclerc e Hamilton, che hanno ottenuto i tempi migliori.

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