A Gubbio si chiede un intervento urgente per salvare i Ceri, simboli della tradizione, che rischiano di essere usati come armi durante la corsa. La preoccupazione riguarda la protezione della testa del Santo, spesso esposta a possibili attacchi. La comunità si mobilita per evitare che il rito tradizionale venga compromesso da comportamenti violenti. Le autorità sono state informate e si cercano soluzioni per garantire la sicurezza di tutti durante l’evento.

Come si può proteggere la testa del Santo dagli attacchi?. Perché i Ceri sono diventati armi durante la corsa?. Chi deve decidere le nuove regole per evitare il caos?. Quali cambiamenti imporranno le autorità per salvare la tradizione?.? In Breve Violenza e oltraggi alle immagini sacre durante la corsa dei Ceri a Gubbio. Uso dei Ceri come arieti e danni alla statua del Santo. Proposta di Fabio Mariani per un nuovo patto di lealtà tra i gruppi. Richiesta di intervento al Vescovo di Gubbio e al Sindaco per nuove regole. L’appello di Fabio Mariani per salvare il rito della Festa di Gubbio dopo gli scontri tra i Ceri. Il presidente dell’Università dei muratori, Fabio Mariani, ha lanciato un appello urgente per evitare che la deriva competitiva distrugga la tradizione della Festa di Gubbio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gubbio, appello per salvare i Ceri: il rito è a rischio violenza

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