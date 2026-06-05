Guardia Teresa Morone tra le candidate del contest globale Playboy-Honey Birdette
Una blogger e scrittrice sannita è stata selezionata tra i profili idonei per il contest globale organizzato da Playboy e Honey Birdette. La candidata è stata scelta tra numerosi partecipanti di diverse nazionalità. La selezione è avvenuta attraverso un processo di valutazione dei profili inviati. La sua candidatura è stata inserita tra le possibili finaliste del concorso internazionale. La partecipazione è stata annunciata ufficialmente tramite comunicato stampa. La candidata rappresenta la provincia di provenienza tra i partecipanti selezionati.
Il concorso, ospitato sulla piattaforma internazionale di talent-discovery Orbiiit, è finalizzato alla ricerca del nuovo volto mondiale per la campagna pubblicitaria esclusiva nata dalla collaborazione tra i due celebri brand. Si tratta di una vetrina di altissimo livello nel mondo della moda d’autore e del glamour, aperta a candidate provenienti da ogni angolo del pianeta, che mette in palio per la vincitrice un premio finale di 100mila dollari e prevede esclusivi incentivi e premi anche per coloro che prenderanno parte alle votazioni. È proprio da questo profondo legame con le sue radici che è nata la spinta per questa nuova avventura, affrontata inizialmente con uno spirito del tutto spontaneo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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