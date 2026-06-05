guardia teresa morone tra le candidate del contest globale playboy honey birdette

Notizia in breve

Una blogger e scrittrice sannita è stata selezionata tra i profili idonei per il contest globale organizzato da Playboy e Honey Birdette. La candidata è stata scelta tra numerosi partecipanti di diverse nazionalità. La selezione è avvenuta attraverso un processo di valutazione dei profili inviati. La sua candidatura è stata inserita tra le possibili finaliste del concorso internazionale. La partecipazione è stata annunciata ufficialmente tramite comunicato stampa. La candidata rappresenta la provincia di provenienza tra i partecipanti selezionati.