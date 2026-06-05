Oggi pomeriggio a Grosseto è stato trovato il corpo di un uomo in una casa abbandonata da anni. La scoperta è avvenuta in uno stabile dismesso, senza segni di lotta visibili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vittima o sulle circostanze del ritrovamento.

GROSSETO – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi pomeriggio, 5 giugno 2026, a Grosseto all’interno di uno stabile abbandonato da anni. Secondo le prime ricostruzioni, la morte risalirebbe ad almeno una settimana prima del ritrovamento. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Aurelia Nord per il recupero del corpo. La vittima avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Avvertiti dai carabinieri le squadre di Grosseto sono intervenute con autoscala e carro crolli viste le condizioni statiche dell’immobile. Il recupero del corpo è risultato particolarmente impegnativo per la conformazione stessa dell’immobile, per le sue condizioni statiche e per la presenza di laterizi danneggiati e macerie varie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Grosseto: cadavere di un uomo ritrovato in casa abbandonata

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