Google compra la potenza dell’IA | maxi accordo da oltre 30 miliardi con SpaceX

Notizia in breve

Google ha siglato un accordo da oltre 30 miliardi di dollari con SpaceX, puntando a potenziare le capacità di intelligenza artificiale. L’intesa prevede investimenti significativi nel settore, senza dettagli specifici sulle modalità di collaborazione. La notizia segna un passo importante nella competizione internazionale per il dominio delle tecnologie di calcolo e IA. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le applicazioni concrete di questa partnership.