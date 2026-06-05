Google compra la potenza dell’IA | maxi accordo da oltre 30 miliardi con SpaceX
Google ha siglato un accordo da oltre 30 miliardi di dollari con SpaceX, puntando a potenziare le capacità di intelligenza artificiale. L’intesa prevede investimenti significativi nel settore, senza dettagli specifici sulle modalità di collaborazione. La notizia segna un passo importante nella competizione internazionale per il dominio delle tecnologie di calcolo e IA. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le applicazioni concrete di questa partnership.
La corsa globale alla potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale aggiunge un nuovo capitolo miliardario. A pochi giorni dalla sua quotazione in Borsa, SpaceX ha annunciato un accordo di dimensioni eccezionali con Google per la fornitura di capacità computazionale destinata ai sistemi di intelligenza artificiale e ai servizi cloud. Secondo quanto emerge da documenti finanziari resi pubblici oggi, la società di Elon Musk metterà a disposizione del colosso di Mountain View una infrastruttura composta da circa 110.000 Gpu prodotte da NVIDIA, oltre a Cpu, memoria e altri componenti necessari all’elaborazione avanzata dei dati. L’intesa prevede che Google versi a SpaceX circa 920 milioni di dollari al mese a partire da ottobre 2026 fino a giugno 2029. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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