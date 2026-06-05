A Roma si è tenuto il graduation day dedicato agli sportivi, con la presenza di atleti di alto livello. Tra loro, un’olimpionica di sci e Alice Volpi, schermitrice. La cerimonia ha visto la consegna dei diplomi a diverse figure dello sport, con festeggiamenti e foto di gruppo. L’evento ha riunito atleti, famiglie e amici in un’atmosfera di celebrazione e riconoscimento.

Una giornata di festa, per tutti. Stavolta grazie a un risultato che arriva lontano dalle piste da sci, dai campi di calcio o dalle pedane della scherma. Eppure i protagonisti sono sempre loro, i campioni dello sport italiano che hanno raggiunto l'ambito e agognato traguardo della laurea. Sofia Goggia, Alice Volpi, Davide Diveroli, Luca Mazzitelli e Gianmarco Gandolfi hanno ricevuto finalmente il loro diploma di Laurea durante il Graduation Day della Luiss a Roma. La 33enne sciatrice bergamasca lo aveva raccontato ad aprile, quando era scesa nella capitale per presentare alla commissione la tesi su "Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi dall'Antica Grecia a Milano Cortina 2026". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goggia, Volpi, Mazzitelli e...: alla Luiss la laurea dei campioni dello sport

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