Giugliano dipendenti in stato di agitazione | raccolta rifiuti a singhiozzo

Notizia in breve

A Giugliano, la raccolta dei rifiuti è stata interrotta negli ultimi giorni a causa di uno stato di agitazione dei dipendenti. La protesta ha causato un'interruzione delle operazioni di raccolta, creando disagi nella gestione dei rifiuti nel territorio. La situazione si è verificata in un contesto in cui le attività di raccolta sono state sospese o svolte a singhiozzo. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali richieste o motivazioni della protesta.