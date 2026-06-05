Giugliano dipendenti in stato di agitazione | raccolta rifiuti a singhiozzo
A Giugliano, la raccolta dei rifiuti è stata interrotta negli ultimi giorni a causa di uno stato di agitazione dei dipendenti. La protesta ha causato un'interruzione delle operazioni di raccolta, creando disagi nella gestione dei rifiuti nel territorio. La situazione si è verificata in un contesto in cui le attività di raccolta sono state sospese o svolte a singhiozzo. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali richieste o motivazioni della protesta.
Disagi negli ultimi giorni a Giugliano nella raccolta rifiuti. Dietro la mancata raccolta lo stato di agitazione proclamato dai dipendenti. Oggi un incontro al Comune tra amministrazione e sindacati per provare a dirimere la questione. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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