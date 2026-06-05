Il difensore spagnolo della Lazio avrebbe mostrato interesse a trasferirsi al Napoli, attirato dalla possibilità di giocare in Champions League e dal progetto tecnico di Allegri. Fabrizio Romano ha riferito che questa opzione sarebbe considerata favorevolmente dal calciatore. Tuttavia, ci sarebbe anche un possibile ostacolo legato alla Lazio, che potrebbe influire sulla trattativa.

Gila apre al Napoli, e per la difesa di Allegri è una pista da seguire. Lo riferisce Fabrizio Romano, secondo cui il centrale spagnolo della Lazio vede con favore la destinazione azzurra. Ma, come spesso accade, c’è un “ però”. Le parole di Romano: “Gila apre, lo tenta la Champions”. Il giornalista non ha dubbi sul gradimento del Napoli. “ Posso confermarvi, come vi ho detto nei giorni scorsi, che per il Napoli è un obiettivo importante. Importante nel senso che il Napoli a livello dirigenziale e con l’approvazione di Max Allegri vede Mario Gila come un profilo ideale: un anno dalla scadenza di contratto, conosce il campionato, è un giocatore che ha tutto, sa difendere, sa metterci leadership, veramente un giocatore apprezzatissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gila apre al Napoli, tentato da Champions e progetto Allegri: ma c’è il “però” della Lazio

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