Lyhanna è stata trovata in un silo a Gers, e un vicino di casa è stato iscritto nel registro degli indagati. Le autorità stanno analizzando le prove raccolte, mentre l’autopsia sulla vittima è in corso per chiarire le cause del decesso. Le denunce precedenti contro il vicino non hanno portato a una sorveglianza speciale, ma le indagini continuano per verificare eventuali connessioni.

Perché le precedenti denunce contro Barella non hanno attivato la sorveglianza?. Quali prove tecniche emergeranno dall'autopsia sulla morte di Lyhanna?. Come ha fatto il sospettato a mantenere contatti con la famiglia?. Quali riforme strutturali approverà il governo dopo il fallimento dei controlli?.? In Breve Jérôme Barella era già segnalato per episodi con minorenni nel 2017 e 2021.. Denuncia di stupro del 2022 archiviata nel 2024 per insufficienza di prove.. Nuove segnalazioni di abusi su minori ricevute ad agosto 2025 e 3 giugno.. Ispettorati di Giustizia e Gendarmeria avviano indagini amministrative entro quindici giorni.. Il ritrovamento del corpo di Lyhanna nel Gers scatena un terremoto e giudiziario in Francia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gers, ritrovata Lyhanna in un silo: indagato il vicino di casa

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TROVATA MORTA L'11ENNE SCOMPARSA: ARRESTATO IL PADRE DI UNA COMPAGNA DI SCUOLA

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