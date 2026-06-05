Genova incontra Marina Barham | il teatro palestinese come aiuto e resilienza emotiva

Da genovatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 9 giugno alle 17:30, presso lo Spazio Tutto Mondo, si tiene un incontro con Marina Barham, direttrice del Teatro Al-Harah di Betlemme. Lo spazio è gestito da Defence for Children Italia e si trova a Genova. Marina Barham rappresenta una figura di rilievo nel teatro palestinese e nel settore culturale in Palestina.

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Sarà lo Spazio Tutto Mondo, sede genovese di Defence for Children Italia, ad accogliere l'incontro con Marina Barham, direttrice generale del Teatro Al-Harah di Betlemme, figura di primo piano per il teatro e la cultura in Palestina, martedì 9 giugno alle ore 17:30.L’evento, promosso da Viva Viva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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