Marco Poggi ha dichiarato di essere stato ferito dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Chiara. Ha affermato che l’accusa di essere coinvolto come autore è quella che più gli rimarrà impressa. Poggi ha parlato in un’intervista, senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua posizione si riferisce alle accuse di cui è stato destinatario nel procedimento giudiziario in corso.

AGI - "L'accusa che mi ha ferito di più? Ovviamente essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere un autore è la cosa che difficilmente mi andrà più via. E' una cosa che chi indagava poteva benissimo smorzare". Per la prima volta Marco Poggi parla a distanza di 19 anni dall'omicidio della sorella Chiara in un'intervista esclusiva al programma televisivo 'Quarto Grado'. Il motivo del silenzio rotto a Quarto Grado. Marco Poggi, che non è né è mai stato indagato per l'omicidio ed è parte civile, alla domanda sul perché abbia deciso di rompere il silenzio dice: " Ho sempre cercato di stare in una bolla, poi quest'anno si è sentito di tutto. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Garlasco, parla Marco Poggi: "Ferito dall'accusa di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara"

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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara

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