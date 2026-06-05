Mirko Crepaldi, amico di lunga data di Andrea Sempio, ha dichiarato che le impronte trovate nell’abitazione di Poggi non sono le sue, specificando che la sua taglia di scarpa è 44. La discussione si concentra sul numero di scarpa dell’indagato, che resta ancora incerto. Crepaldi ha escluso un collegamento diretto tra le impronte e il suo amico, contribuendo a chiarire alcuni aspetti sulla scena del crimine.

Mirko Crepaldi è intervenuto nella trasmissione “Quarto Grado” e ha affermato di ricordare con precisione che il suo storico amico Andrea Sempio, quando avvenne il delitto di Garlasco, calzava scarpe numero 44 e non 42, ossia il numero che le perizie dei Ris hanno individuato sul luogo dell’omicidio. Crepaldi ha inoltre dichiarato di non aver mai visto nulla di particolarmente strano negli atteggiamenti dell’ex compagno di banco. Garlasco e il numero di scarpa dell'assassino: parla Mirko Crepaldi Nuzzi incalza Crepaldi: risposta secca dell'amico di Andrea Sempio Crepaldi: "Mai notato niente di strano in Andrea" Garlasco e il numero di scarpa dell’assassino: parla Mirko Crepaldi Il giornalista Gianluigi Nuzzi ha chiesto a Crepaldi che numero di scarpa portava nel 2007. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Mirko Crepaldi amico di Andrea Sempio esclude che le impronte in casa Poggi siano le sue: "Ha il 44"

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Mirko Crepaldi amico di Andrea Sempio: Credo nella sua innocenza - Storie italiane 21/05/2026

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