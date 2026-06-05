Marco Poggi rompe il silenzio dopo quasi 18 anni e risponde alle accuse che lo hanno coinvolto nel delitto della sorella Chiara a Garlasco. “Essere accusato addirittura di essere l’autore è una cosa che difficilmente andrà via” ha affermato. Smentite anche le teorie su droga, traffici illeciti e presunte piste alternative. Garlasco, parla Marco Poggi Cosa ha detto il fratello di Chiara Le teorie sul suo presunto coinvolgimento Le teorie sul traffico di droga e la smentita Garlasco, parla Marco Poggi Dopo quasi due decenni trascorsi lontano dai riflettori, Marco Poggi ha deciso di parlare pubblicamente del caso Garlasco. Lo ha fatto durante... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio e sbotta: "Fantasie su di me e la droga, qualcuno doveva frenare"

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Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: «Mai fatto uso di droga, accuse frutto della fantasia»

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Marco Poggi rompe il silenzio oggi, venerdì 5 giugno, a 19 anni di distanza dall'omicidio della sorella Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di famiglia a Garlasco nel Pavese. Marco Poggi parla in un'intervista esclusiva a Quarto Grado su Rete4. N x.com

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