Garlasco Marco Poggi rompe il silenzio e sbotta | Fantasie su di me e la droga qualcuno doveva frenare

Da virgilio.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Poggi rompe il silenzio dopo quasi 18 anni e risponde alle accuse che lo hanno coinvolto nel delitto della sorella Chiara a Garlasco. “Essere accusato addirittura di essere l’autore è una cosa che difficilmente andrà via” ha affermato. Smentite anche le teorie su droga, traffici illeciti e presunte piste alternative. Garlasco, parla Marco Poggi Cosa ha detto il fratello di Chiara Le teorie sul suo presunto coinvolgimento Le teorie sul traffico di droga e la smentita Garlasco, parla Marco Poggi Dopo quasi due decenni trascorsi lontano dai riflettori, Marco Poggi ha deciso di parlare pubblicamente del caso Garlasco. Lo ha fatto durante... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: «Mai fatto uso di droga, accuse frutto della fantasia»

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