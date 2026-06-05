Garlasco Marco Poggi | Ferito dall' accusa di essere coinvolto nell' omicidio di mia sorella

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha dichiarato di essere profondamente ferito dall'accusa di aver partecipato all'omicidio di sua sorella, affermando che essere accusato di essere coinvolto e di essere uno degli autori del delitto è la cosa che gli pesa di più. La dichiarazione è stata resa in relazione alle accuse che lo vedono coinvolto nel caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"L'accusa che mi ha ferito di più? Ovviamente essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere un autore è la cosa che difficilmente mi andrà più via. Se nessuno mette un freno, se nessuno toglie alle persone l'illusione che una determinata pista o ricostruzione non esiste, ci sarà sempre qualcuno che si inventerà la qualunque". Lo ha detto Marco Poggi in un passaggio dell'intervista esclusiva in onda questa sera a "Quarto Grado", condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero su Retequattro. Da chi si aspettava che venisse tolta questa illusione? "Ho sempre pensato che chi indagava potesse benissimo smorzare alcune piste, non solo la mia, ma anche tutte le altre su cui si è giocata per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

garlasco marco poggi ferito dall accusa di essere coinvolto nell omicidio di mia sorella
© Iltempo.it - Garlasco, Marco Poggi: "Ferito dall'accusa di essere coinvolto nell'omicidio di mia sorella"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GARLASCO Dov'è Marco Poggi Marco dubita di Sempio Con l'avvocato Francesco Compagna

Video GARLASCO Dov'è Marco Poggi? Marco dubita di Sempio? Con l'avvocato Francesco Compagna

Notizie e thread social correlati

“Essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara mi ha fatto male”: Marco Poggi parla in esclusiva a Quarto Grado. E aggiunge: “Hanno rovinato l’immagine di mia sorella”Marco Poggi ha dichiarato di aver subito un grave danno alla propria immagine dopo essere stato accusato di essere coinvolto nell’omicidio di sua...

Garlasco, l’amarezza di Marco Poggi: «Si è giocato sulla morte di mia sorella»Dopo quasi 19 anni, Marco Poggi ha commentato pubblicamente l’omicidio della sorella, affermando che il caso si è giocato sulla sua morte.

Temi più discussi: Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio: Si è giocato sulla morte e sulla vita di Chiara; Garlasco, Marco Poggi parla a Quarto Grado 19 anni dopo il delitto: Si è giocato sulla morte di Chiara; Caso Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni: Spero che ci venga data la possibilità di voltare pagina; Delitto di Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta in tv.

marco poggi garlasco marco poggi feritoGarlasco, intervista a Marco Poggi: Si è detto di tutto su di me. Mai avuto problemi di drogaHo pensato di parlare per far finire tutte le allusioni e mistero sulla mia figura: ecco l'intervista di Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa ... fanpage.it

marco poggi garlasco marco poggi feritoGarlasco, Marco Poggi: Ferito dall'accusa di essere coinvolto nell'omicidio di mia sorellaL'accusa che mi ha ferito di più? Ovviamente essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara, essere accusato ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web