Un uomo ha dichiarato di essere profondamente ferito dall'accusa di aver partecipato all'omicidio di sua sorella, affermando che essere accusato di essere coinvolto e di essere uno degli autori del delitto è la cosa che gli pesa di più. La dichiarazione è stata resa in relazione alle accuse che lo vedono coinvolto nel caso.

"L'accusa che mi ha ferito di più? Ovviamente essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere un autore è la cosa che difficilmente mi andrà più via. Se nessuno mette un freno, se nessuno toglie alle persone l'illusione che una determinata pista o ricostruzione non esiste, ci sarà sempre qualcuno che si inventerà la qualunque". Lo ha detto Marco Poggi in un passaggio dell'intervista esclusiva in onda questa sera a "Quarto Grado", condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero su Retequattro. Da chi si aspettava che venisse tolta questa illusione? "Ho sempre pensato che chi indagava potesse benissimo smorzare alcune piste, non solo la mia, ma anche tutte le altre su cui si è giocata per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Garlasco, Marco Poggi: "Ferito dall'accusa di essere coinvolto nell'omicidio di mia sorella"

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