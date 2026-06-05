Garlasco Marco Poggi e la rabbia per l' indagine su Andrea Sempio | Non c' è stato rispetto e umanità

Un uomo di Garlasco ha espresso rabbia per l’indagine su un altro uomo, accusando mancanza di rispetto e umanità durante le procedure. Durante un’intervista televisiva, ha commentato la condotta delle forze dell’ordine, sottolineando che non si sono rispettati i diritti della persona coinvolta. La vicenda riguarda un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o i soggetti coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato o smentito le affermazioni fatte dall’intervistato.

Marco Poggi torna a parlare dopo quasi 20 anni e critica le modalità della nuova indagine sul delitto di Garlasco che vede coinvolto l’amico Andrea Sempio. Pur sostenendo che “le indagini devono andare avanti”, denuncia la mancanza di “rispetto e umanità” verso la famiglia. Duro anche sulle piste alternative: “Pura fantasia, non doveva succedere”. Garlasco, lo sfogo di Marco Poggi Le critiche alle ricostruzioni: "Fantasie" L’appello a una "maggiore umanità" Le intercettazioni e il Dna prelevato di nascosto Garlasco, lo sfogo di Marco Poggi Nell’intervista rilasciata a “Quarto Grado”, Marco Poggi ha dedicato spazio alle modalità con cui la famiglia è stata coinvolta nella nuova indagine sul caso Garlasco, che vede al centro Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Marco Poggi rompe il silenzio oggi, venerdì 5 giugno, a 19 anni di distanza dall'omicidio della sorella Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di famiglia a Garlasco nel Pavese. Marco Poggi parla in un'intervista esclusiva a Quarto Grado su Rete4. N x.com

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