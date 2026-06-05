Furto e danni all’asilo | svuota gli armadietti riempie i sacchi poi fugge in bici

Un ladro ha forzato la porta di un asilo nel quartiere Aurora, a Torino, durante una domenica. Dopo aver scattato l’allarme, ha svuotato gli armadietti e riempito alcuni sacchi, poi è fuggito in bicicletta lasciando il bottino sul posto. Le forze dell’ordine hanno identificato l’autore poche ore dopo l’episodio. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di furto.

Assalto domenicale all'asilo nel quartiere Aurora di Torino: ladro forza la porta (verrà identificato poche ore dopo), fa scattare l'allarme e svuota gli armadietti poi fugge in bici lasciando sul posto il bottino.Il colpoIl furto si è verificato intorno alle 10.40 di domenica 3 maggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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