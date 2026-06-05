Furto d' energia avrebbero dovuto pagare 16 volte di meno | società deve restituire

Notizia in breve

Una società ha chiesto al cliente di pagare una somma molto superiore a quella effettivamente dovuta, circa 16 volte di più. Dopo un procedimento, la società è stata condannata a restituire circa 5 mila euro al cliente. La vicenda riguarda un caso di furto di energia elettrica, con la società che aveva stimato un importo molto più alto rispetto a quanto realmente consumato.