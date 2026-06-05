Furto d' energia avrebbero dovuto pagare 16 volte di meno | società deve restituire
Una società ha chiesto al cliente di pagare una somma molto superiore a quella effettivamente dovuta, circa 16 volte di più. Dopo un procedimento, la società è stata condannata a restituire circa 5 mila euro al cliente. La vicenda riguarda un caso di furto di energia elettrica, con la società che aveva stimato un importo molto più alto rispetto a quanto realmente consumato.
BRINDISI - Il furto d'energia elettrica ci fu, ma la società chiese una cifra “abnorme”. E così ha dovuto restituire 5 mila euro al cliente. La sentenza di ieri, giovedì 4 giugno 2026, della giudice del tribunale di Brindisi Valentina Amelia Maria Balbo conferma la precedente, di primo grado. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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