Fuga di gas lungo la statale ‘Umbro Casentinese Romagnola’ | le modifiche alla circolazione stradale

Una fuga di gas si è verificata lungo la statale 71 ‘Umbro Casentinese Romagnola’ al chilometro 69, in località Monteleone d’Orvieto. La strada è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza durante i lavori di installazione della fibra ottica da parte di una ditta esterna. La chiusura ha comportato modifiche alla circolazione stradale, con indicazioni per deviazioni e limitazioni di transito nelle zone interessate. Nessun ferito è stato segnalato.

La strada statale 71 ‘Umbro Casentinese Romagnola’ è temporaneamente chiusa al chilometro 69, in località Monteleone d’Orvieto, a causa di una fuga di gas che si è verificata durante interventi per la fibra ottica, da parte di una ditta terza. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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