Francesco Bagnaia ha segnalato problemi di grip durante le pre-qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. L'italiano si è mostrato preoccupato e ha sottolineato l'importanza di entrare in Q2 nella sessione di domani. Al termine delle prove, Bagnaia non ha nascosto il suo stato d’animo, segnalando una situazione difficile per la sua moto.

Un passo indietro inatteso. Francesco Bagnaia ha poca voglia di sorridere al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Balaton Park, infatti, il pilota tre volte campione del mondo ha deluso le attese, fermandosi in 14a posizione e rimanendo a 2 decimi dalla top10. Ben altro rendimento rispetto al bel weekend del Mugello. Il miglior tempo della sessione è stato fissato da un sensazionale Pedro Acosta che ha fatto fermare i cronometri sull’1:36.827 rifilando la bellezza di 413 millesimi a Di Giannantonio e 501 su Fernandez. Quarta posizione per Aldeguer a 613, quinta per Ogura a 654 mentre è sesto Marco Bezzecchi a 675. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia preoccupato: “Abbiamo notevoli problemi a livello di grip. Domani fondamentale entrare in Q2”

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