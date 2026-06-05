Una frana si è verificata nel territorio di Positano, causando l’isolamento di circa mille persone. La massa di terra si è staccata dal versante, bloccando alcune strade e accessi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che stanno lavorando per ripristinare la viabilità e garantire assistenza alle persone coinvolte. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali significativi. La zona rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori interventi.

Sarebbero circa mille le persone isolate a causa di una frana che si è verificata nel territorio di Positano. La frana ha interessato Via Monsignor Saverio Cinque, l’arteria che conduce a Montepertuso e Nocelle. Sul posto i Vigili del Fuoco. Una frana di grosse dimensioni è caduta nel pomeriggio a Positano. Il distacco dei massi è avvenuto all’altezza della ‘Montagna Spaccata’, la strada che collega il centro con le frazioni collinari di Montepertuso e Nocelle. L’arteria è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Disagi per tanti turisti e cittadini, rimasti sostanzialmente bloccati nella zona alta della città da cui ci si può spostare al momento solo attraverso percorsi pedonali ma senza usare veicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Frana a Positano, circa mille persone isolate

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