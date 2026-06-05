FOTO C’era una volta un sogno ed è stato realizzato | ecco l’ASD San Giovanni Bruno Founder
Un pomeriggio emozionante ha visto la nascita dell’ASD San Giovanni Bruno Founder, con la presentazione ufficiale della nuova società sportiva. L’evento ha coinvolto il pubblico in momenti di ricordi e riflessioni, segnando un traguardo importante per gli appassionati locali. La cerimonia ha sottolineato il raggiungimento di un sogno, con la presentazione delle prime iniziative e progetti futuri. La società si propone di promuovere attività sportive e coinvolgere la comunità.
Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio emozionante, tra ricordi, pensieri sparsi qua e là e un fiume di gioventù che ha colorato il centro sportivo Cesine, quartier generale del San Giovanni di San Giorgio, storica società dedicata ai giovani che è sulla breccia da tempo e che è il frutto di un sogno e di un’intuizione. Un campo, un pallone, tanto entusiasmo e la voglia di fare qualcosa per i ragazzi. Così è venuta fuori questa società che, nel tempo e con tanta fatica, si è dedicata anima e corpo alla crescita dei giovanissimi attraverso il gioco più bello del mondo. Ieri, però, era anche giorno del ricordo e di un nuovo inizio perchè il San Giovanni ha deciso di rifarsi il look e inserire nel proprio marchio chi ha dato vita a tutto questo: mister Bruno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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