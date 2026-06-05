Un pomeriggio emozionante ha visto la nascita dell’ASD San Giovanni Bruno Founder, con la presentazione ufficiale della nuova società sportiva. L’evento ha coinvolto il pubblico in momenti di ricordi e riflessioni, segnando un traguardo importante per gli appassionati locali. La cerimonia ha sottolineato il raggiungimento di un sogno, con la presentazione delle prime iniziative e progetti futuri. La società si propone di promuovere attività sportive e coinvolgere la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio emozionante, tra ricordi, pensieri sparsi qua e là e un fiume di gioventù che ha colorato il centro sportivo Cesine, quartier generale del San Giovanni di San Giorgio, storica società dedicata ai giovani che è sulla breccia da tempo e che è il frutto di un sogno e di un’intuizione. Un campo, un pallone, tanto entusiasmo e la voglia di fare qualcosa per i ragazzi. Così è venuta fuori questa società che, nel tempo e con tanta fatica, si è dedicata anima e corpo alla crescita dei giovanissimi attraverso il gioco più bello del mondo. Ieri, però, era anche giorno del ricordo e di un nuovo inizio perchè il San Giovanni ha deciso di rifarsi il look e inserire nel proprio marchio chi ha dato vita a tutto questo: mister Bruno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ C’era una volta un sogno ed è stato realizzato: ecco l’ASD San Giovanni Bruno Founder

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