Forbidden fruit 4 replica puntata 5 giugno in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, venerdì 5 giugno, è andata in onda la quinta puntata di Forbidden Fruit 4 in streaming. Durante la puntata, Mert ordina a Kerim di non lasciarsi distrarre dai sentimenti. Nel frattempo, Yildiz organizza una festa a tema “cattivi” per il compleanno di Caner.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 5 giugno  – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna mentre Mert ordina a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti, Yildiz organizza un’eccentrica festa a tema “cattivi” per il compleanno di Caner. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 6 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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