Flavio Cobolli ha dichiarato di essere rimasto molto triste per le notizie riguardanti Arnaldi, affermando di aver quasi pianto quando ha appreso la notizia. Cobolli si trova ora in finale al Roland Garros 2026, un risultato che rappresenta il momento più significativo della sua carriera. La sua presenza in finale è arrivata in circostanze che non avrebbe mai immaginato, data la sua reazione emotiva.

Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros 2026. Un traguardo storico, il più importante della sua carriera, arrivato però nel modo che non avrebbe mai voluto. La semifinale tutta italiana contro Matteo Arnaldi, attesissima sul Philippe-Chatrier, non si è mai giocata. Un improvviso virus gastrointestinale ha costretto il sanremese al ritiro pochi minuti prima dell’inizio del match, spalancando a Cobolli le porte della sua prima finale Slam. Una qualificazione che il romano ha accolto con sentimenti contrastanti, come ha raccontato lui stesso durante la conferenza stampa. La gioia per il risultato raggiunto si è infatti intrecciata immediatamente con il dispiacere per un amico e compagno di percorso con cui condivide gran parte della propria storia tennistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Triste per Arnaldi, ho quasi pianto quando l’ho saputo”

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