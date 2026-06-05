Nella caserma “Felice Maritano” di Firenze si è svolta la festa dei Carabinieri 2026. Nel corso dell’evento, i militari hanno annunciato di aver effettuato oltre 3.000 arresti e di aver intervenuto su circa 132.000 delitti in tutta la Toscana. La cerimonia ha riunito ufficiali e addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi o sulle operazioni specifiche.

Il Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, Generale di Divisione CarloCERRINA, il Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, Generale di BrigataPierluigi Solazzo, e il comandante provinciale di Firenze, Luigi De Simone, hanno passato in rassegna il Reparto di Formazione, composto dalla Bandiera di Istituto della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, da sei plotoni di Allievi in Grande Uniforme Speciale della Scuola Marescialli e da sei plotoni costituiti dai vari Reparti dell’Arma presenti nel territorio regionale (6° Battaglione Carabinieri“Toscana”, Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, 2^ Brigata Mobile diLivorno, militari appartenenti ai Comandi Provinciali di Firenze, Arezzo, Pistoia, Siena edei Reparti di Specialità: T. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze, festa dei Carabinieri 2026 nella Scuola Marescialli: oltre 3mila arresti e interventi su 132mila delitti in Toscana

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Firenze – Fiaccolata di Natale alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri

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