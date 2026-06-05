Fiorello saluta il suo pubblico | La Pennicanza tornerà?

Fiorello ha salutato il suo pubblico alla fine della stagione de La Pennicanza, programma condotto insieme a Biggio. La trasmissione, durata diversi mesi, ha combinato momenti di divertimento e riflessione attraverso un tono ironico. Non sono stati forniti dettagli su un'eventuale ripresa del programma, e il comunicato si limita a segnalare la conclusione della stagione senza conferme o annunci ufficiali.

Si conclude una lunga stagione de La Pennicanza. In questi mesi Fiorello e Biggio hanno saputo divertire ma anche far riflettere con ironia Oggi termina la stagione deLa Pennicanza, il programma su Radio 2 delle 13.55 conFiorello e Biggio. La trasmissione ha fatto tornare in onda lo showman dopo l’esperienza con Viva Rai 2. Per questa occasione lui si è guadagnato i saluti istituzionali. Questa puntata arriva dopo quella di ieri, molto seguita,dove Amadeus è andato a trovare l’amico, segnando un piccolo ritorno in Rai. Fiorello, in occasione dell’ultima puntata, ha ricevuto i saluti dal Presidente Mattarella: “Non potevo perdermi l’ultima puntata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Fiorello canta Banana Republic - La Pennicanza 14/01/2026

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