Festival delle Periferie 2026 | a Sestri Ponente tre giorni di musica underground a ingresso gratuito

Il Festival delle Periferie si terrà dal 12 al 14 giugno a Villa Rossi Martini, a Sestri Ponente. L’evento durerà tre giorni e proporrà musica underground. L’ingresso sarà gratuito.

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno torna il Festival delle Periferie a Villa Rossi Martini, Sestri Ponente. Forte di una storia di oltre vent'anni, l'evento, come sempre autoprodotto, indipendente e rigorosamente a ingresso gratuito, promette tre giorni intensi all'insegna di sonorità che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Festival Delle Periferie 2026 - DAY THREE

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