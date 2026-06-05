Festa dell' Arma | Monza rende omaggio ai suoi carabinieri
Venerdì 5 giugno, a Monza si è svolta una celebrazione dell'Arma dei Carabinieri. Durante l’evento, numerosi cittadini si sono fermati per osservare le divise e interagire con i militari. Gli agenti erano presenti con stand, veicoli e una pattuglia a cavallo, rispondendo alle domande e mostrando disponibilità. La giornata ha visto una partecipazione pubblica consistente, con molte persone che hanno assistito alla manifestazione e incontrato i rappresentanti dell’Arma.
Per le vie di Monza si respira aria di festa. In molti questa mattina, venerdì 5 giugno, si sono fermati ad ammirarli: fieri nelle loro divise, sorridenti e pronti ad aiutare le persone e a rispondere alle domande di chi si avvicinava agli stand, alle auto e alla pattuglia a cavallo per sapere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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