Festa dell' Arma i militari premiati per le loro brillanti operazioni o per gli eroici salvataggi
Durante la Festa dell'Arma, alcuni militari sono stati premiati con l'Encomio Semplice del Comandante di Legione. Il riconoscimento è stato assegnato a ufficiali e uomini che si sono distinti per operazioni di successo o salvataggi eroici. Tra i premiati, un tenente colonnello che ha coordinato e partecipato a indagini investigative, dimostrando professionalità, senso del dovere e tenacia. I premi sono stati consegnati per evidenziare il valore di interventi eccezionali sul campo.
Premiati con Encomio Semplice del Comandante di LegioneTenente Colonnello Claudio Scarponi“Comandante di Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando non comuni doti professionali, altissimo senso del dovere, abnegazione e tenacia investigativa, coordinava, partecipandovi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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