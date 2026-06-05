Festa dell' Arma i militari premiati per le loro brillanti operazioni o per gli eroici salvataggi

Notizia in breve

Durante la Festa dell'Arma, alcuni militari sono stati premiati con l'Encomio Semplice del Comandante di Legione. Il riconoscimento è stato assegnato a ufficiali e uomini che si sono distinti per operazioni di successo o salvataggi eroici. Tra i premiati, un tenente colonnello che ha coordinato e partecipato a indagini investigative, dimostrando professionalità, senso del dovere e tenacia. I premi sono stati consegnati per evidenziare il valore di interventi eccezionali sul campo.