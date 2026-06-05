Festa dell' Arma i militari premiati per le loro brillanti operazioni o per gli eroici salvataggi

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Festa dell'Arma, alcuni militari sono stati premiati con l'Encomio Semplice del Comandante di Legione. Il riconoscimento è stato assegnato a ufficiali e uomini che si sono distinti per operazioni di successo o salvataggi eroici. Tra i premiati, un tenente colonnello che ha coordinato e partecipato a indagini investigative, dimostrando professionalità, senso del dovere e tenacia. I premi sono stati consegnati per evidenziare il valore di interventi eccezionali sul campo.

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Premiati con Encomio Semplice del Comandante di LegioneTenente Colonnello Claudio Scarponi“Comandante di Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando non comuni doti professionali, altissimo senso del dovere, abnegazione e tenacia investigativa, coordinava, partecipandovi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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