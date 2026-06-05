Festa Carabinieri Comando generale a Roma apre porte ai cittadini

Da tv2000.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comando generale dei carabinieri a Roma ha aperto le porte al pubblico per la prima volta nella storia, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma. L’evento si svolge oggi e proseguirà anche domani, con visite e incontri con i cittadini. La scelta di aprire le porte si inserisce nelle celebrazioni di questa ricorrenza, coinvolgendo il pubblico in modo diretto.

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I carabinieri celebrano oggi il 212° anniversario della fondazione. Per questa ricorrenza, per la prima volta nella storia, il comando generale dell’Arma a Roma ha aperto le porte alla cittadinanza oggi e domani. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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