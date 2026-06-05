Federico Silvestri è Media Person of the Year agli NC Awards 2026

Da ilsole24ore.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Silvestri ha ricevuto il premio Media Person of the Year agli NC Awards 2026. Il riconoscimento viene assegnato a figure che si sono distinte per la loro visione strategica nel settore dei media. L’annuncio è stato fatto durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta questa sera. Silvestri è stato scelto tra diversi candidati per il suo contributo innovativo nel campo.

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Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE, è stato insignito del riconoscimento Media Person of the Year nell’ambito della 20esima edizione degli NC Awards organizzati da ADC Group. La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 5 giugno presso gli spazi di Talent Garden Calabiana di Milano. Gli NC Awards rappresentano uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla comunicazione integrata Made in Italy. La rassegna creativa e il premio nascono con l’obiettivo di valorizzare e stimolare lo sviluppo qualitativo dell’industria della comunicazione, premiando le espressioni più originali, innovative e multidisciplinari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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