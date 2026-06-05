Nel cuore del messaggio di Fatima batte un appello che attraversa il tempo: si tratta di un atto di riparazione, che la Madonna affidò a Suor Lucia, più urgente e necessario che mai per le sorti dell’umanità. Si sbaglia chi pensasse che il messaggio profetico di Fatima sia oramai superato, o chi si illudesse di combattere le battaglie di questo tempo drammatico, solo sul piano della politica e diplomazia.La Madonna a Fatima affidò alla veggente suor Lucia, e per il suo tramite a tutti noi, un potente strumento di preghiera e riparazione, oggi più urgente e necessario di allora. La prima volta accadde il 13 giugno 1917, durante la seconda apparizione:” Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Fatima e la profezia della salvezza: la potente arma spirituale che la Madonna ci ha affidato

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Homily -Fatima's Prophetic Call: Pray, Repent, Evangelize- 13th May 2026 - Fr. VIJAYANAND C.Ss.R

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