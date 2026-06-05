Far Away replica puntata 5 giugno in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 giugno è andata in onda in streaming una nuova puntata della soap turca Far Away. Durante l’episodio, si è svolto il funerale di Boran. Ecmel ha espresso tutta la sua rabbia rivolgendo parole dure contro Sadakat e Hasan, accusandoli di averlo denunciato. La scena si è concentrata sull’emozione e la tensione tra i personaggi in un momento di grande dolore.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 5 giugno – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna al funerale di Boran, Ecmel sfoga tutta la sua rabbia nei confronti di Sadakat e Hasan per averlo denunciato. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 3 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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