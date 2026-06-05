F1 non è il ‘solito’ venerdì | la Ferrari può davvero pensare di vincere a Montecarlo

In un fine settimana senza pioggia, la qualifica potrebbe determinare il vincitore del Gran Premio di Monaco 2026, sesto evento stagionale di Formula Uno. La Ferrari ha mostrato segnali di competitività e potrebbe avere chance di vittoria. La sessione di qualifiche si svolgerà oggi, con le vetture pronte a sfidarsi sul circuito cittadino. La gara si terrà domani, ma le posizioni di partenza sembrano già influenzare le possibilità di successo.

In un weekend in cui non è prevista pioggia, sarà la qualifica a decidere molto probabilmente il vincitore del Gran Premio di Monaco 2026, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Con questa premessa, Ferrari può e deve sognare in grande dopo aver occupato le prime due posizioni nella seconda sessione di prove libere sul circuito cittadino monegasco. La SF-26 ha un ottimo telaio e genera tanto grip meccanico, inoltre il deficit motoristico rispetto alla power unit Mercedes viene sostanzialmente azzerato dal layout di Montecarlo consentendo ai piloti della Rossa di sfruttare al meglio i punti di forza della vettura progettata dagli ingegneri del Cavallino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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