Al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, Charles Leclerc ha dichiarato di aver avuto una giornata positiva. Il pilota ha aggiunto che domani la pole position si deciderà per pochi millesimi, indicando un risultato molto combattuto tra i primi classificati. La sessione si è conclusa con un buon tempo, ma ancora molto vicino agli avversari. La qualifica è prevista per domani.

Charles Leclerc è fiducioso al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Monte Carlo il padrone di casa per eccellenza, infatti, ha dimostrato di essere a suo agio tra guard-rail e muretti che conosce alla perfezione, con una Ferrari davvero prestazionale. Il miglior tempo della sessione è del suo vicino di box Lewis Hamilton in 1:13.06 con 111 millesimi proprio su Charles Leclerc mentre a 168 troviamo Max Verstappen. Quarta posizione per George Russell a 379 davanti ad Andrea Kimi Antonelli quinto a 503. Sesto Isack Hadjar con un distacco di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Giornata positiva. Domani la pole si deciderà per pochi millesimi”

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