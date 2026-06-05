A Bratislava, Juraj Kucka ha invitato Totti a tavola, chiedendogli di assaggiare alcuni piatti e di dire se gli piacciono. Il video mostra i due seduti insieme, con Kucka che presenta le portate e Totti che assaggia. Il momento è stato condiviso sui social, suscitando commenti tra i follower. Nessuna altra informazione legale o ufficiale è stata comunicata.

Francesco Totti è a Bratislava per il Campionato Europeo di Futsal, dove parteciperà a un'esibizione amichevole prima della finale del torneo. L'evento vedrà contrapposti il Team Totti e il Team Bergi, composti da quindici calciatori e alcuni influencer. Intervistato da ‘malyfutbal.sk’, l'ex capitano della Roma ha spiegato: "Sarà una partita incentrata sul divertimento, per noi e per il pubblico, ma mi preparerò al meglio perché voglio sempre dare il massimo. Il calcio a 5 è più veloce e intenso, quindi devo essere davvero preparato al meglio". A scandire l'attesa del match è stato un video ironico condiviso sul profilo Instagram di ‘malyfutbal’. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Kucka a tavola con Totti: “Devi solo assaggiare e dirmi se ti piacciono” | Video

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