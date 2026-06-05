La puntata finale di Euphoria, durata un'ora e mezza, è la più lunga mai trasmessa da HBO. La terza stagione presenta un cambio di tono e stile rispetto alle prime due. La narrazione si discosta dai temi trattati in passato e introduce nuovi elementi narrativi. La durata estesa ha sorpreso molti spettatori, che si sono trovati di fronte a un episodio più articolato rispetto ai precedenti. La conclusione della stagione ha lasciato alcuni aspetti aperti senza seguire il solito schema.

La domanda, alla fine, è una sola: è un finale giusto? Convincente lo è di sicuro, perché in linea con una terza stagione che - lo si era capito subito - con le prime due c'entra poco o niente. Fuori dal liceo i problemi sono diventati grossi guai: Rue è una corriere della droga che passa da un gangster all'altro, Nate è sommerso dai debiti con un usuraio violentissimo, Maddy e Cassie finiscono impigliate nella malavita. È Breaking Bad che incontra Euphoria, l'epica criminale di frontiera che si mangia il teen drama, e chi è arrivato all'ultima puntata aspettandosi la serie del glitter e delle lacrime fotogeniche è rimasto spiazzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Euphoria, il finale che nessuno si aspettava: è giusto così?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EUPHORIA - dietro le quinte di una Serie TV MALEDETTA!

Notizie e thread social correlati

“Va lei in finale”. Grande Fratello Vip, l’annuncio e il nome che nessuno si aspettavaNella Casa del Grande Fratello Vip si avvicina la fase finale, con pochi giorni rimasti prima della finalissima.

Renato e Lucia si baciano al GF Vip: il ritorno di fiamma che nessuno si aspettava a pochi giorni dalla finaleNella casa del Grande Fratello Vip, Renato e Lucia si sono scambiati un bacio, riaccendendo una relazione che sembrava conclusa.

Temi più discussi: Euphoria 3, In God We Trust. La recensione del finale di stagione, tra grazia e dolore; Euphoria 3: cosa succede davvero a Rue e a tutti i protagonisti nel finale; ‘Euphoria’ è finita, viva ‘Euphoria’ (ma anche no); Euphoria è finito (con una morte a sorpresa): non ci sarà una quarta stagione. E ora?.

finale di euphoria ed ha avuto più screentime il villain mafioso della stagione piuttosto che 3/4 delle protagoniste messe insieme x.com

HBO e Sam Levinson confermano che Euphoria è finita con il finale della stagione 3 reddit

Euphoria, il finale che nessuno si aspettava: è giusto così?Un'ora e mezza, la puntata più lunga nella storia di HBO, per consegnare una terza stagione che con le prime due c'entra poco o niente. E un'ultima immagine che commuove e disturba allo stesso tempo ... vanityfair.it

Il finale di Euphoria spiegato: la folle teoria sulla mucca che sta facendo il giro del webNel finale di serie di Euphoria è emerso un dettaglio che sta spingendo i fan a pensare che Rue abbia finalmente ottenuto il suo lieto fine: la teoria riguarderebbe una mucca. comingsoon.it