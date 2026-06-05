Euphoria il finale che nessuno si aspettava | è giusto così?

Da vanityfair.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La puntata finale di Euphoria, durata un'ora e mezza, è la più lunga mai trasmessa da HBO. La terza stagione presenta un cambio di tono e stile rispetto alle prime due. La narrazione si discosta dai temi trattati in passato e introduce nuovi elementi narrativi. La durata estesa ha sorpreso molti spettatori, che si sono trovati di fronte a un episodio più articolato rispetto ai precedenti. La conclusione della stagione ha lasciato alcuni aspetti aperti senza seguire il solito schema.

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La domanda, alla fine, è una sola: è un finale giusto? Convincente lo è di sicuro, perché in linea con una terza stagione che - lo si era capito subito - con le prime due c'entra poco o niente. Fuori dal liceo i problemi sono diventati grossi guai: Rue è una corriere della droga che passa da un gangster all'altro, Nate è sommerso dai debiti con un usuraio violentissimo, Maddy e Cassie finiscono impigliate nella malavita. È Breaking Bad che incontra Euphoria, l'epica criminale di frontiera che si mangia il teen drama, e chi è arrivato all'ultima puntata aspettandosi la serie del glitter e delle lacrime fotogeniche è rimasto spiazzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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