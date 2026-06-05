Estensioni | in Val Pesarina si va dentro le letterature di confine

Dal 26 al 28 giugno si terrà la quarta edizione di “Estensioni. Dentro le letterature di confine” in Val Pesarina. Il festival vedrà la partecipazione di scrittori e giornalisti che si confronteranno sul tema dei confini, partendo dall’ipotesi che il Friuli Venezia Giulia possa rappresentare un esempio di territorio di frontiera. Durante l’evento, si svolgeranno incontri e discussioni incentrate sulle diverse interpretazioni e rappresentazioni dei confini nelle letterature.

Torna, con la sua quarta edizione, “Estensioni. Dentro le letterature di confine”. Il festival dal 26 al 28 giugno porterà, ancora una volta in Val Pesarina, scrittori e giornalisti i quali cercheranno di esplorare le molte facce dei confini partendo dall’idea che il Friuli Venezia Giulia possa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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