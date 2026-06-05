Eroismo indagini e vite salvate | l' elenco dei Carabinieri premiati alla Festa dell' Arma

Notizia in breve

Durante la cerimonia per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri, sono stati premiati ufficiali e militari che si sono distinti in operazioni di salvataggio e interventi di emergenza. La consegna delle ricompense ha riconosciuto atti di eroismo e dedizione, con alcuni militari che hanno contribuito a salvare vite umane in situazioni di pericolo. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di ufficialità e riconoscimento.