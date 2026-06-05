Eroismo indagini e vite salvate | l' elenco dei Carabinieri premiati alla Festa dell' Arma
Durante la cerimonia per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri, sono stati premiati ufficiali e militari che si sono distinti in operazioni di salvataggio e interventi di emergenza. La consegna delle ricompense ha riconosciuto atti di eroismo e dedizione, con alcuni militari che hanno contribuito a salvare vite umane in situazioni di pericolo. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di ufficialità e riconoscimento.
Tra i momenti più significativi della cerimonia del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri vi è stata la consegna delle ricompense individuali. Un encomio semplice, concesso dal comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, è andato al vice brigadiere Luigi Alfio Cervellera, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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