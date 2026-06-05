Energia Pichetto punta alla delega entro l’estate e decreti a fine anno

Notizia in breve

Il governo prevede di affidare la delega sull’energia entro l’estate e di approvare i decreti entro fine anno. Le modifiche al testo potrebbero influire sui tempi di attuazione e sulla definizione delle nuove regole operative per il settore. La discussione sulle proposte di modifica è ancora in corso, con possibili ritardi nelle approvazioni. Le nuove normative mirano a riformare il quadro regolatorio e a introdurre aggiornamenti normativi entro la fine dell’anno.