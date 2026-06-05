All’ospedale “Agostino Maresca” di Torre del Greco si segnala da settimane la presenza di roditori nelle aree di degenza e spazi comuni. Il personale sanitario segnala un rischio sanitario legato alla proliferazione di roditori, senza che siano stati adottati interventi risolutivi. La situazione ha generato allarme tra gli operatori sanitari e i pazienti, che temono un possibile peggioramento delle condizioni igieniche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa dall’amministrazione dell’ospedale.

? A cura di Pasquale Spera? TORRE DEL GRECO – Una grave criticità igienico-sanitaria sta interessando il presidio ospedaliero “Agostino Maresca”, dove da diverse settimane si registra la presenza incontrollata di roditori all’interno dei reparti di degenza e delle aree comuni. La situazione, ormai divenuta insostenibile, ha sollevato forti proteste da parte del personale sanitario, costretto a operare in un ambiente che presenta seri rischi per la sicurezza dei pazienti e degli operatori.?La cronaca dei fatti e le testimonianze.?L’infestazione è stata documentata da numerosi riscontri visivi, inclusi filmati in cui si osservano ratti aggirarsi indisturbati tra le barelle del Pronto Soccorso e in prossimità dei locali adibiti allo stoccaggio e alla distribuzione del vitto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Emergenza igienica all’ospedale “Agostino Maresca”: proliferazione di roditori e allarme tra il personale

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